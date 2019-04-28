Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости вчера в 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Общество В лесах Забайкалья введен режим ЧС Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране В Роспотребнадзоре рассказали о сложившейся на данный момент ситуации с клещами в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Политика Умер бывший сенатор США Ричард Лугар «87-летний сенатор Ричард Лугар, который являлся мэром Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатором США с 1977 по 2013 год и президентом Центра Лугара с 2013 года, мирно ушел из жизни в воскресенье, 28 апреля», — отмечается на сайте.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.

Хоккей «Торпедо» хочет предложить контракт Ессе Пульюярви Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» хочет предложить контракт 20-летнему финскому нападающему Ессе Пульюярви, сообщает Iltalehti со ссылкой на главного тренера Дэвида Немировски.

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Музыка Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос» Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Политика Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.

Политика Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Экономика ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.