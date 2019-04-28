Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости вчера в 01:58
Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
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