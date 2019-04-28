Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости вчера в 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
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Путин и Зеленский обменялись сигналами. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 20:48

Зеленский ответил на заявление Путина о российском гражданстве для украинцев

Коммерсантъ27 апреля в 17:01

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Известиявчера в 09:39

Как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам

RT на русскомвчера в 09:23

Владимир Зеленский заявил, что у России не получится соблазнить украинцев своим гражданством

Эхо Москвывчера в 06:00

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

Интерфаксвчера в 01:58

Зеленский считает, что россияне нуждаются в гражданстве Украины

Газета.Ruвчера в 14:12
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Баскетбол

Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»

Обновлено вчера в 02:15
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

В Омске мать ребенка-аутиста борется против дискриминации сына

Владимирова рассказывает РИА Новости, что в Омске фактически нет условий для полноценного досуга с детьми-аутистами, поэтому она то и дело сталкивается с непониманием и скандалами.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Передано в суд дело водителя, сбившего в Москве пешехода с ребёнком, а затем напавшего на него с битой

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Метеленко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Обновлено в 03:15
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии

Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига

В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Экономика

В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова

На кадрах можно увидеть «безумство», которое творилось на юбилейном концерте ее мужа.
Обновлено в 01:48
Технологии

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Концерн Jaguar Land Rover тестирует технологию платного сбора информации о поездках владельцев автомобилей британских марок, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:03
Футбол

Гаттузо продолжит тренировать «Милан»

Обновлено вчера в 23:22
Кино

Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Недвижимость

В России подорожало съемное жилье

Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Какие опции в автомобиле являются самыми востребованными у россиян

По результатом опроса российских водителей эксперты аналитического агентства «Автостат» составили список автомобильных опций, являющихся самыми востребованными.
Обновлено в 01:46
Политика

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Транспорт

Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта

Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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