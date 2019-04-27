Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости 01:58
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам
Lenta.ruвчера в 16:38
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Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено вчера в 06:25
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Политика
На майские праздники в Крым из Украины приедет вдвое больше отдыхающих
Кстати, на майские праздники в Крыму ждут 240 тысяч отдыхающих, это на 40% выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено вчера в 13:05
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC
Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Авто
Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина
Эксперты рассказали, какую дистанцию автомобиль способен преодолеть после того, как в баке закончится бензин.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
National Interest назвал способ «помирить» Россию и США
США могут заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Обновлено вчера в 17:01
Религия
Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей
Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14