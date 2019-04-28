Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

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Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

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Зеленский ответил Путину на предложение дать всем желающим украинцам в упрощённом порядке российское гражданство

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РБКвчера в 19:35

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Газета.Ruвчера в 20:29

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Известия02:50

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

РИА Новостивчера в 17:00
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Башкирские кардиохирурги сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку

Башкирские кардиохирурги на этой неделе сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку.
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Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
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Мир: зонд InSight зафиксировал первое подтвержденное марсотрясение

Зонд InSight зафиксировал толчки на Марсе, этого события ожидали французские ученые, и слежение за сейсмической активностью красной планеты было основной задачей зонда.
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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Много внимания может потребовать личная жизнь

На этой неделе много внимания может потребовать личная жизнь.
Обновлено в 03:20
Общество

В горах Сочи объявили лавинную опасность

В горах Сочи выше 1,5 тысячи метров слабая лавинная опасность, - пояснили в муниципалитете.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Петербурге

Обновлено в 03:31
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Гаджеты

Складной смартфон Moto RAZR 2019 позирует на официальных изображениях

Слухи о складном смартфоне Moto RAZR 2019 приобрели более реальную форму в виде официальных изображений.
Обновлено в 03:51
Религия

Тысячи православных встретили Пасху крестным ходом в Нью-Йорке

Обновлено в 02:58
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Хоккей

Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией

Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
Религия

В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Названы самые популярные случаи обмана на СТО

Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.
Обновлено вчера в 10:40
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Политика

Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Политика

ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием

Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
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Гаджеты

Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет.
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«Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»

В воскресенье, 28 апреля, футбольный клуб «Зенит» сыграет с самарским ФК «Крылья Советов» на стадионе на Крестовском острове.
Обновлено в 04:23
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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