Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости 01:58
Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
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Здоровье
Башкирские кардиохирурги сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку
Башкирские кардиохирурги на этой неделе сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Космос
Мир: зонд InSight зафиксировал первое подтвержденное марсотрясение
Зонд InSight зафиксировал толчки на Марсе, этого события ожидали французские ученые, и слежение за сейсмической активностью красной планеты было основной задачей зонда.
Обновлено 25 апреля в 09:39
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Много внимания может потребовать личная жизнь
На этой неделе много внимания может потребовать личная жизнь.
Обновлено в 03:20
Общество
В горах Сочи объявили лавинную опасность
В горах Сочи выше 1,5 тысячи метров слабая лавинная опасность, - пояснили в муниципалитете.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Петербурге
Обновлено в 03:31
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Гаджеты
Складной смартфон Moto RAZR 2019 позирует на официальных изображениях
Слухи о складном смартфоне Moto RAZR 2019 приобрели более реальную форму в виде официальных изображений.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Хоккей
Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Названы самые популярные случаи обмана на СТО
Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.
Обновлено вчера в 10:40
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Политика
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Политика
ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием
Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»
В воскресенье, 28 апреля, футбольный клуб «Зенит» сыграет с самарским ФК «Крылья Советов» на стадионе на Крестовском острове.
Обновлено в 04:23