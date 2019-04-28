Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости вчера в 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.

Общество Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Экология В лесах Забайкалья введен режим ЧС Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

Наука Женщине в Чувашии восстановили грудь Женщине восстановили грудь В рамках научно-практической конференции по лечению рака молочной железы в онкологическом диспансере чебоксарским хирургам показали технику проведения реконструкции утраченной молочной железы.

Общество МВД просит приоткрыть врачебную тайну МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Армия и оружие Южная Корея открыла для туристов зону безопасности на границе с КНДР Власти Республики Корея решили с 1 мая открыть туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР, сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

Происшествия На трассе М4 застрелен водитель фуры На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.

Общество Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.

Здоровье Барнаульский врач рассказала, как похудеть без вреда и почему все-таки нельзя есть ночью Врач-эндокринолог алтайского Диагностического центра Антонина Скосырева, рассказала, что происходит с организмом во время строгого «поста», почему нельзя есть ночью и как худеть правильно.

Экономика Госавиацию просят заплатить за взлет Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Культура Путин рассказал о значимости Пасхального фестиваля Убеждён, концерты и другие значимые мероприятия Пасхального фестиваля будут тепло встречены зрителями, оставят у них добрые, незабываемые впечатления, — написал глава государства.