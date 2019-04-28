Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости вчера в 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский считает, что россияне нуждаются в гражданстве Украины

Газета.Ruвчера в 14:12

Владимир Зеленский заявил, что у России не получится соблазнить украинцев своим гражданством

Эхо Москвывчера в 06:00

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Известиявчера в 09:39

Как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам

RT на русскомвчера в 09:23

Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Взгляд.рувчера в 11:35

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

Интерфаксвчера в 01:58

Зеленский ответил на заявление Путина о российском гражданстве для украинцев

Коммерсантъ27 апреля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты

Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Экология

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено вчера в 17:50
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 15:17
Наука

Женщине в Чувашии восстановили грудь

Женщине восстановили грудь В рамках научно-практической конференции по лечению рака молочной железы в онкологическом диспансере чебоксарским хирургам показали технику проведения реконструкции утраченной молочной железы.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено вчера в 16:33
Единоборства

Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Обновлено вчера в 19:47
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

Будущее украинских городов: привычные «скотовозки» или современный электротранспорт (УНIАН, Украина) (УНИАН)

По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Южная Корея открыла для туристов зону безопасности на границе с КНДР

Власти Республики Корея решили с 1 мая открыть туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР, сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.
Обновлено в 00:04
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

Обновлено вчера в 14:15
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Барнаульский врач рассказала, как похудеть без вреда и почему все-таки нельзя есть ночью

Врач-эндокринолог алтайского Диагностического центра Антонина Скосырева, рассказала, что происходит с организмом во время строгого «поста», почему нельзя есть ночью и как худеть правильно.
Обновлено вчера в 20:50
Наука

Ученые рассказали, к чему приводит стресс на работе и недосып

Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Госавиацию просят заплатить за взлет

Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Обновлено вчера в 22:36
Культура

Путин рассказал о значимости Пасхального фестиваля

Убеждён, концерты и другие значимые мероприятия Пасхального фестиваля будут тепло встречены зрителями, оставят у них добрые, незабываемые впечатления, — написал глава государства.
Обновлено вчера в 05:51
Общество

В Красноярске снег сменится потеплением и дождем

Снег, который выпал ночью, сменится дождем - в понедельник синоптики обещают дневную температуру до +8 градусов.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено вчера в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное