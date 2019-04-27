Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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