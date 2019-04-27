Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборахВедомости 01:58

Будущий президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 апреля опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. Это его первое обращение к Путину после победы на выборах, оно было опубликовано в официальном Telegram-канале команды Зеленского на украинском и русском языках.
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Зеленский: Россия «зря тратит время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами»

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
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На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

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В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

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В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян

В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
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На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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Дочь Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети»

Финал транслировался в прямом эфире Первого канала. В результате зрительского СМС-голосования Абрамова победила, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 26 апреля в 17:53
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Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
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Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3

В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
Обновлено в 02:30
Космос

NASA испытывает в космосе робопчел

Всего в эксперименте будет задействовано три робопчелы, две уже находятся на станции, еще одна должна туда прибыть летом.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в синагоге в США

В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

Впервые за 10 лет российские юниоры вышли в финал ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 13:15
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Пушков ответил на заявление Зеленского о паспортах РФ для украинцев

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о паспортах РФ для украинцев.
Обновлено в 08:49
Транспорт

Маршруты наземного транспорта в Москве изменят из-за репетиции парада

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Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму

По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, "видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом", но верных выводов из этого не сделал.
Обновлено в 08:00
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров

Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ

«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
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Горение газового баллона возле кафе в центре Москвы ликвидировано

Обновлено в 08:42
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Голоса на шоу «Голос. Дети» подсчитывала петербургская компания

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Дом, в который попала молния, горел полчаса

По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что в дом ударила молния.
Обновлено в 07:53
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При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

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Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
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The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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