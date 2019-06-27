Политика

Зеленский впервые обратился к ПутинуГазета.Ru 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков. Об этом сообщает РИА "Новости". Зеленский напомнил Путину, что "у нас у всех есть дети".
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Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Коммерсантъ10:17

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

RT на русском09:53

Зеленский впервые обратился к Путину

Газета.Ru09:40

Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

ТАСС09:48

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

РБК09:49

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

РИА Новости09:34

Зеленский по-русски обратился к Путину

Lenta.ru09:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Армия и оружие

Террористы в Идлибе пытаются «столкнуть лбами» Турцию и САА

Действия САА против террористов вполне оправданы и закономерны — работающие «под крылышком» у Турции боевики «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (именно это название кричат боевики, обстрелявшие позиции САА в Аль-Хувайзе), оказавшиеся в районе наблюдательных пунктов, получают отпор от военных.
Обновлено в 08:54
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Политика

Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери

Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн

Обновлено в 14:46
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Интернет

Google позволит автоматически удалять историю местоположений

В приложении Google для iOS и Android появится функция автоматической очистки истории местоположений пользователя и его активности в сети, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 07:49
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

Обновлено в 12:53
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках

Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Кино

Звезда сериала «Альф» Макс Райт скончался от рака

Обновлено в 02:10
Футбол

«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева

"Арсенал" выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.
Обновлено в 16:15
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Экономика

Беглов рассказал об экономии 1,5 млрд рублей петербуржцев за счет заморозки тарифов ЖКХ

До конца 2019 года экономия потребителей в сумме составит 1,5 миллиадра рублей, за год эта сумма экономии составит почти 3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
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