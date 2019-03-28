Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на УкраинеРоссийская газета вчера в 08:40

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства. Накануне результаты социологического опроса опубликовала группа "Рейтинг".
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Итоги последних предвыборных опросов опубликованы на Украине

Московский Комсомолец05:07

Зеленский опережает всех оппонентов в последних рейтингах кандидатов

Газета.Ruвчера в 14:37

Предварительные итоги выборов президента на Украине 2019

В городе Rвчера в 02:52

Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Известиявчера в 10:34

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

РИА Новостивчера в 07:19

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

RT на русскомвчера в 06:55

На Украине завершилась публикация предвыборных опросов

ТАССвчера в 11:03
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Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Обновлено в 13:04
Политика

Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре

Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Обновлено в 10:19
Общество

Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Политика

В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах

Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

ВСУ начали испытывать зимнюю форму весной

Обновлено в 16:03
Происшествия

На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Политика

Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление

Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Наука

Взгляд на кофе может заменить его прием

Обновлено в 18:47
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»

«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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