Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
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Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Комсомольская правда13:40

Предвыборная Украина: война компроматов и любовь за деньги

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RT на русскомвчера в 06:55
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Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
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Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
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«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
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Общество

Россия может упростить правила въезда для тургрупп из Китая

Россия планирует снизить требования к числу человек в составе тургрупп, приезжающих из Китая в рамках безвизовых краткосрочных поездок.
Обновлено в 12:56
Интернет

В Instagram может появиться функция перемотки видео

Обновлено в 13:25
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
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Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова

Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

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Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".
Обновлено в 14:25
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда»

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».
Обновлено в 12:17
Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Политика

Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено в 14:23
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян

С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Спорт

Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ

Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика

Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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