Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Общество
Россия может упростить правила въезда для тургрупп из Китая
Россия планирует снизить требования к числу человек в составе тургрупп, приезжающих из Китая в рамках безвизовых краткосрочных поездок.
Обновлено в 12:56
Интернет
В Instagram может появиться функция перемотки видео
Обновлено в 13:25
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова
Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".
Обновлено в 14:25
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия
ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда»
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».
Обновлено в 12:17
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено в 14:23
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Спорт
Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ
Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17