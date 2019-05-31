Политика
Зеленский возглавил СНБО УкраиныЖурналистская правда 08:34
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Новый лидер украинского государства Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и возглавил его. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
Обновлено в 05:48
Общество
Шедевр Леонардо да Винчи из коллекции Эрмитажа покажут в Италии
Как отмечает ТАСС, полотно да Винчи было выкуплено Императорским Эрмитажем у супруги придворного архитектора Леонтия Бенуа в 1914 году.
Обновлено в 12:00
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Балтийское море вошел корабль ВМС США для участия в маневрах НАТО
К нескольким кораблям НАТО в Балтийском море присоединился командный корабль ВМС США USS Mount Whitney, сообщает ресурс Marine Traffic.
Обновлено в 00:26
Общество
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Экономика
«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье
Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Кино
Завершились съемки первого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix
Британский актер Генри Кавилл на своей странице в Instagram подтвердил, что съемки первого сезона сериала «Ведьмак» окончены.
Обновлено в 10:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд
Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.
Обновлено в 14:13
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком
Обновлено в 13:25