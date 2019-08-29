с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Текст документа пока не опубликован.

Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте

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