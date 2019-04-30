Политика
Зеленский вновь принес извинения КадыровуРИА Новости 13:09
Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNews" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Он пояснил, что не знал про этот ролик, так как не вел программу. Ее готовила другая редакторская группа.
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Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Стас Михайлов с размахом отпраздновал юбилей
Несколько дней назад Стас Михайлов отпраздновал свой день рождения. В этом году певцу исполнилось ровно 50 лет.
Обновлено в 14:18
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Николас Мадуро выступил с обращением к нации
В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам.
Обновлено в 22:17
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено в 20:45
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Транспорт
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".
Обновлено в 17:29
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено в 03:32
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено в 04:54
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено в 23:30
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06