Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и КлимкинаРБК 05:46
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на его письмо в парламент от 1 июля.
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с чего всё началось
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пп. 12, 25 ч. 1 ст. 85, пп. 10, 11 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме в парламент от 1 июля.RT на русском04:47
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