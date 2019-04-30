Политика
Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru 14:06
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
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В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»
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Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
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Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
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