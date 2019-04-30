Политика
Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru вчера в 14:06
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Здоровье
Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье
Во Владимирской области проходит акция «Здоровые детки»
Первым детсадом, где высадился десант медиков-волонтеров, стал ДОУ 13 «Карамелька» в Добром.
Обновлено в 02:01
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму
"Следующий всеармейский этап пройдет в период с 24 мая по 8 июня 2019 года в Крыму", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 03:04
Авто
Стала известна средняя цена подержанного автомобиля в России
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Космос
В 2030 году атмосфера Плутона полностью исчезнет
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы
Обновлено в 03:22
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38