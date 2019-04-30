Политика
Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru 14:06
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Игры
Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands
Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
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Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
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Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»
Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
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Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Космос
Внутри метеорита нашли частички древней звезды
Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.
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Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
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Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Футбол
Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Экономика
Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров
Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Спорт
ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Похудевшая Айза Анохина похвасталась фигурой в купальнике
Обновлено в 13:56
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Технологии
Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП
Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32