Политика
Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru 14:06
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Космос
Китай успешно запустил два спутника для научных исследований
Аппараты будут использоваться для научных экспериментов и картографии Китай во вторник, 30 апреля, успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2", сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено в 16:00
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Игры
Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено в 16:49
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Аякс» стал третьей командой ЛЧ с тремя выездными победами в плей-офф
Встреча завершилась со счетом 1:0. Отметим, «Аякс» также одержал гостевые победы на стадях 1/8 финала («Реал») и четвертьфинала («Ювентус»).
Обновлено в 17:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Спорт
ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Политика
Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Происшествия
В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Продажи iPhone сократились на 17%
Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Политика
Десятки человек пострадали во время протестов в Венесуэле
Напомним, во вторник утром ситуация в Венесуэле вновь накалилась до предела после обращения объявившего себя в январе президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии республики.
Обновлено в 14:17
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Политика
Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Южная Осетия осталась без света из-за аварии
Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
Обновлено в 12:04
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13