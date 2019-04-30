Политика
Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru 14:06
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
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Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:02
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Политика
В Венесуэле происходит попытка переворота
Хуан Гуайдо, опираясь на оппозиционный парламент, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, но ранее избранный глава государства Николас Мадуро, которого поддерживает в том числе и Россия, не спешит уходить в отставку.
Обновлено в 07:59
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Гуаньча (Китай): говорят, что места, где используются напольные унитазы должны кануть в лету – как бы не так! (Гуаньча)
Сато Маньчунь, специалист, занимающийся туалетами, опубликовал в своем аккаунте в Твиттере данные по использованию напольных унитазов в Японии: почти 20% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет не будут использовать напольные унитазы, кроме того, в большинстве своем молодое поколение даже не знает, что это такое.
Обновлено в 19:38
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Игры
Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5
Обновлено в 09:58
Политика
Президент Австрии рассказал о «русских корнях»
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его мать происходила из эстонской семьи, а отец был русским «с культурной точки зрения».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Янина Студилина сильно похудела
Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Транспорт
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".
Обновлено в 17:29
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Технологии
Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 20:35
Хоккей
Ковальчука выбрали капитаном сборной России
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 09:51
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 19:12
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Южная Осетия осталась без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП
В Южной Осетии из-за аварии на линии электропередачи прекращена подача энергии.
Обновлено в 09:48
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12