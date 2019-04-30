Политика

Зеленский вновь извинился перед КадыровымГазета.Ru 14:06

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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