Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации ПорошенкоREGNUM 05:35
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске
Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти
Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Наука
Злоупотребление сладкими напитками повышает риск развития рака
Ученые выяснили, что увеличение потребления сладких напитков на 100 миллилитров в день связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний на 18%, и, в частности, на 22% — с риском развития рака груди.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Интернет
Google признала прослушивание голосовых команд пользователей
Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 03:12
Транспорт
Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево
Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Кино
Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес
Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.
Обновлено в 05:20
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам
На своей официальной странице в Twitter американский лидер заявил, что не является поклонником биткойна и других криптовалют, поскольку их стоимость «держится на воздухе».
Обновлено вчера в 22:14
Технологии
Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России
Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
Обновлено вчера в 04:01
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01