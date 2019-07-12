Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации ПорошенкоГазета.Ru 04:50
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
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Кино
Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене
Главные роли исполнили Юлия Пересильд (Анна Каренина), Максим Суханов (Алексей Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Ингеборга Дапкунайте и Константин Хабенский, которого отметили как лучшего актёра второго плана за роль машиниста.
Обновлено в 09:04
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Спорт
Росгвардия не отзывала лицензии у биатлонных центров Тюменской области
Управление Росгвардии не отзывало лицензии у биатлонных центров Тюменской области в связи с запретами на использование стрельбищ, расположенных в черте города.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Недвижимость
Россиян предупредили о резком падении цен на жилье
Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Религия
Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву
14 июля в Москву из Мурома привезут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Обновлено в 08:06
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Политика
Дербент и турецкая Конья станут побратимами
Протокол о намерениях, предусматривающий установление между городами побратимских отношений, подписали глава Дербента Хизри Абакаров и руководитель департамента по внешним связям администрации Коньи Сами Кючюктыглы Муджахит.
Обновлено в 05:49
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 07:59
Общество
Британка продала в интернете свои грязные носки за 10 фунтов
Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Футбол
Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
Обновлено в 08:39
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Экономика
Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти
В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11