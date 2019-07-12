Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации ПорошенкоГазета.Ru 04:50

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
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В Госдуме сочли законопроект Зеленского о люстрации Порошенко пиар-ходом

РИА Новости07:32

Зеленский внес в Раду проект закона о люстрации Порошенко и Парубия

Газета.Ru07:24

Зеленский внес в раду законопроект о люстрации Порошенко

Известия04:53

Зеленский внес в Раду законопроект об усилении люстрации на Украине

Интерфакс05:19

В Верховной раде зарегистрирован законопроект Зеленского о люстрации

ТАСС05:03

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

RT на русском04:59

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

РБК06:07
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
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Главные роли исполнили Юлия Пересильд (Анна Каренина), Максим Суханов (Алексей Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Ингеборга Дапкунайте и Константин Хабенский, которого отметили как лучшего актёра второго плана за роль машиниста.
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Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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Росгвардия не отзывала лицензии у биатлонных центров Тюменской области

Управление Росгвардии не отзывало лицензии у биатлонных центров Тюменской области в связи с запретами на использование стрельбищ, расположенных в черте города.
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В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Россиян предупредили о резком падении цен на жилье

Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
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14 июля в Москву из Мурома привезут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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В России предложили отложить новую пенсионную реформу

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В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

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Политика

Дербент и турецкая Конья станут побратимами

Протокол о намерениях, предусматривающий установление между городами побратимских отношений, подписали глава Дербента Хизри Абакаров и руководитель департамента по внешним связям администрации Коньи Сами Кючюктыглы Муджахит.
Обновлено в 05:49
Общество

Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей

ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 07:59
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Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.
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Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
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Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья

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Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
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В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.
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В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Смертельная схватка белых акул попала на видео

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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