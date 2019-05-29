Зеленский внес закон об импичменте в РадуГазета.Ru 07:48

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на полпреда Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука. По его словам, президент страны внес закон об импичменте, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании.

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

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