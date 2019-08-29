с чего всё началось

Законопроект "Об импичменте президента" предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

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