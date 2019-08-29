Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Законопроект "Об импичменте президента" предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.
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Документ «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» определен Зеленским как неотложный, сообщается на сайте
 Рады.
Взгляд.ру08:02

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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Коммерсантъ08:54

Зеленский просит Раду внести правки в закон «Об обороне Украины»

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Lenta.ru07:56

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Московский Комсомолец07:38

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

РИА Новости07:23

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

РБК08:22
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