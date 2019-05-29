Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президентаРоссийская газета 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента. Об этом проинформировал представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

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