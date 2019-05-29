Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президентаРоссийская газета 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента. Об этом проинформировал представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

РБК08:34

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Вести.Ru07:59

Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

Говорит Москва07:51

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RT на русском07:55

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РИА Новости08:57

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Газета.Ru07:48

Законопроект Зеленского об импичменте президента Украины зарегистрирован в Раде

ТАСС09:58
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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