Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
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Документ «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» определен Зеленским как неотложный, сообщается на сайте
 Рады.
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