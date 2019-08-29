Политика
РИА НовостиЗеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
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с чего всё началось
Документ «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» определен Зеленским как неотложный, сообщается на сайте Рады.Взгляд.ру08:02
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Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Футбол
Александр Самедов возобновил карьеру
Российская газета 01:32
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Происшествия
Яшина арестовали в пятый раз подряд
Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 10 суток муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшин, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
Коммерсантъ 09:49
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Авто
В России выпустили 2-тысячный кроссовер Haval F7
Тульское предприятие марки объявило о том, что с их конвейера сошел 2-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия 5 июня текущего года.
SpeedMe 08:49
Политика
Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота
Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
Утро.ru 08:51
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Космос
Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС
В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.
Известия 09:31
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице
Евразия Daily вчера в 09:58
Политика
Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапки на пост генерального прокурора.
RT на русском 08:47
Авто
Новую Toyota Camry оснастят Android Auto
Интернет-издание The Car Connection сообщило, что со следующего года японский седан Toyota Camry получит поддержку Android Auto.
SpeedMe 08:50
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Общество
Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что у главы московского отделения «Единой России» есть еще один бизнес
По данным ФБК, Андрею Метельскому принадлежит московский мотоцентр "Альпин".
Эхо Москвы 09:30
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе
Согласно материалам Росстата, впервые с 2016 года изменения стоимости "Набора первоклассника" для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен.
ТАСС 09:36
Финансы
Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.
RT на русском 07:03
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Общество
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 09:28
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
Роман Павлюченко: «„Спартак“ не пропустит и забьет два мяча»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».
Sportbox.RU 09:50
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13