с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

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