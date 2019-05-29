Политика
Зеленский внес закон об импичменте в РадуГазета.Ru 07:48
Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на полпреда Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука. По его словам, президент страны внес закон об импичменте, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании.
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Политика
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Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
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Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом
Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
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Футбол
«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы
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Обновлено вчера в 22:00
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Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
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Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
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Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
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Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
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США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
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Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
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Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург запланирован на 9-10 декабря, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.
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Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство
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