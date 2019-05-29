Зеленский внес закон об импичменте в РадуГазета.Ru 07:48

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на полпреда Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука. По его словам, президент страны внес закон об импичменте, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании.

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Политика Трамп отреагировал на выступление Мюллера Ранее 29 мая Мюллер заявил, что по итогам своего расследования о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов не смог выдвинуть обвинения против Трампа.

Космос Российские космонавты вышли в открытый космос Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.

Экономика Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Культура Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Наука Энергетические напитки влияют на сердце и артериальное давление Употребление 32 унции энергетического напитка за короткий промежуток времени может повысить кровяное давление и увеличить риск нарушения сердечного ритма, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Политика Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".

Происшествия Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

Экономика Аргентина предложила создать логистический хаб в Петербурге В рамках программы Hubs Logisticos аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны, — говорится в документе.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Происшествия На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Политика Эгилс Левитс стал президентом Латвии По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.