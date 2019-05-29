Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичментеРИА Новости 08:32

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

РБК08:34

Зеленский и Порошенко подали в Раду два закона об импичменте

Вести.Ru07:59

Законопроект Зеленского об импичменте президента Украины зарегистрирован в Раде

ТАСС09:58

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

RT на русском07:55

Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность

РИА Новости08:57

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Газета.Ru07:48

Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

Говорит Москва07:51
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Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
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В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
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Происшествия

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Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
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В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что подхватила от Филиппа Киркова неприятную болезнь.
Обновлено в 10:22
Футбол

Пять футболистов покинули «Енисей»

Сразу пять футболистов покинули «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.
Обновлено в 09:38
Авто

Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России

В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
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Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии

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Обновлено в 10:21
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

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Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 08:59
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
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Apple получила патент на складной экран

Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.
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Авто

Стала известна дата открытия автозавода Haval под Тулой

Обновлено в 07:57
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
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Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
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«МегаФон» разработал платформу экологического мониторинга на базе IoT

«Запуск новой платформы экологического мониторинга, базирующейся на технологиях интернета вещей еще больше расширяет имеющуюся экосистему наших решений в этой области и существенно увеличивает возможности наших партнеров в сфере контроля, аналитики и оперативного управления своими проектами», – отметил руководитель по IoT и цифровым решениям «МегаФона» Павел Иванченко.
Обновлено в 08:47
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
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Политика

Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов в первом туре выборов

У действующих врио губернаторов регионов есть хорошие шансы на победу в первом туре предстоящих выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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