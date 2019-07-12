Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации ПорошенкоРИА Новости 04:53

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
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Идею Зеленского о люстрации назвали заведомо невыполнимой

Lenta.ru10:57

В Госдуме сочли законопроект Зеленского о люстрации Порошенко пиар-ходом

РИА Новости07:32

В Верховной раде зарегистрирован законопроект Зеленского о люстрации

ТАСС05:03

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

РБК06:07

Зеленский внес в Раду законопроект об усилении люстрации на Украине

Интерфакс05:19

Зеленский внес в Раду проект закона о люстрации Порошенко и Парубия

Газета.Ru07:24

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

RT на русском04:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Обновлено в 11:55
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

"Сибирские Мальдивы" закрыты для любителей эффектных фотографий.
Обновлено в 09:02
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Спорт

Гимнастка Селезнева завоевала золото в многоборье на Универсиаде

Россиянка Екатерина Селезнева победила в соревновании по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде.
Обновлено в 11:57
Теннис

Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Финансы

Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей

Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика

Уволен помощник уральского полпреда, подозреваемый в госизмене

Обновлено вчера в 06:12
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Общество

В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 03:59
Спорт

Боброва рассказала, что Медведева приходила к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 09:40
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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