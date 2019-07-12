Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

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