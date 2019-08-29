Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины». Документ был обозначен как безотлагательный, но его текст пока не опубликован.
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с чего всё началось
Документ «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» определен Зеленским как неотложный, сообщается на сайте
 Рады.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

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