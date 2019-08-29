с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины». Документ был обозначен как безотлагательный, но его текст пока не опубликован.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Происшествия Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.

Автоспорт Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.

Финансы Минфин в сентябре планирует выпуск ОФЗ для населения Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Политика Дмитрия Разумкова избрали спикером Верховной рады Депутаты Верховной рады избрали главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова на пост председателя украинского парламента.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для миллионеров Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Шоу-бизнес Переживший два инсульта Борис Моисеев распродает имущество Борис Моисеев, переживший два инсульта, до сих пор не может полностью оправиться от их последствий.

Авто Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.

Политика Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.

Здоровье Употребление чая снижает риск смерти от различных заболеваний «Употребление чая снижало риск смерти от различных болезней, и особенно это было заметно у курильщиков или людей, бросивших курить», - рассказали научные специалисты.

Политика CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Происшествия Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.