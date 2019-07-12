Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду анонсированный законопроект о новой люстрации. Согласно документу, под его действия может попасть Петр Порошенко.

Зеленский внес в Раду закон о люстрации Порошенко

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