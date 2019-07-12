Политика

Зеленский внес в Раду закон о люстрации ПорошенкоRuposters.ru 05:21

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду анонсированный законопроект о новой люстрации. Согласно документу, под его действия может попасть Петр Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Верховной раде зарегистрирован законопроект Зеленского о люстрации

ТАСС05:03

Зеленский внес в Раду проект закона о люстрации Порошенко и Парубия

Газета.Ru07:24

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

РБК06:07

Зеленский внес в Раду законопроект об усилении люстрации на Украине

Интерфакс05:19

В Госдуме сочли законопроект Зеленского о люстрации Порошенко пиар-ходом

РИА Новости07:32

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

RT на русском04:59

Зеленский внес в раду законопроект о люстрации Порошенко

Известия04:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Технологии

В Петербурге представили первый VR-тренажер для дайверов

Обновлено в 09:29
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Общество

В Башкирии спасатели предупреждают об аномальной погоде

В Башкирии прогнозируется аномальная погода. Жителей разных частей республики ждут свои погодные сюрпризы.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей на переправе

Обновлено в 09:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Телеведущий с Украины обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Космос

Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу

Мужчина тщательно изучил снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на птицу.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В грузовике команды «Формулы-1» нашли нелегальных мигрантов

Британская полиция обнаружила двух мигрантов в грузовике команды "Формулы-1" "Феррари", передает Bild.
Обновлено в 10:26
Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области

У границ Калининградской области, над странами Балтии 12 июля пролетели три иностранных самолета-разведчика.
Обновлено в 10:08
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Валенсия» заключила контракт с Черышевым

Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:19
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Политика

Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.
Обновлено в 10:28
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика

«Россия 1» проведет телемост с Украиной по Skype

Телеканал «Россия 1» проведет телемост с представителями Украины в пятницу 12 июля, украинская сторона будет принимать участие в разговоре по Skype, сообщили RNS в пресс-службе ВГТРК.
Обновлено вчера в 11:11
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика

Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева

Обновлено в 07:07
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное