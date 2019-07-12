Политика
Зеленский внес в Раду закон о люстрации ПорошенкоRuposters.ru 05:21
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду анонсированный законопроект о новой люстрации. Согласно документу, под его действия может попасть Петр Порошенко.
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Технологии
В Петербурге представили первый VR-тренажер для дайверов
Обновлено в 09:29
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Общество
В Башкирии спасатели предупреждают об аномальной погоде
В Башкирии прогнозируется аномальная погода. Жителей разных частей республики ждут свои погодные сюрпризы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Космос
Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу
Мужчина тщательно изучил снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на птицу.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В грузовике команды «Формулы-1» нашли нелегальных мигрантов
Британская полиция обнаружила двух мигрантов в грузовике команды "Формулы-1" "Феррари", передает Bild.
Обновлено в 10:26
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области
У границ Калининградской области, над странами Балтии 12 июля пролетели три иностранных самолета-разведчика.
Обновлено в 10:08
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Валенсия» заключила контракт с Черышевым
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:19
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено в 09:02
Политика
Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года
Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.
Обновлено в 10:28
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика
«Россия 1» проведет телемост с Украиной по Skype
Телеканал «Россия 1» проведет телемост с представителями Украины в пятницу 12 июля, украинская сторона будет принимать участие в разговоре по Skype, сообщили RNS в пресс-службе ВГТРК.
Обновлено вчера в 11:11
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46