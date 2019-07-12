Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации ПорошенкоREGNUM 05:35

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
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Зеленский внес в Раду законопроект об усилении люстрации на Украине

Интерфакс05:19

Зеленский внес в Раду проект закона о люстрации Порошенко и Парубия

Газета.Ru07:24

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

РБК06:07

В ГД сочли пиар-ходом законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

РИА Новости07:32

В Верховной раде зарегистрирован законопроект Зеленского о люстрации

ТАСС05:03

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

RT на русском04:59

Зеленский внес в раду законопроект о люстрации Порошенко

Известия04:53
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Экономика

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Технологии

Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%

Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика

Греция признала Гуайдо главой Венесуэлы

Правительство Греческой Республики приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы, чтобы провести свободные, честные и демократические президентские выборы, — говорится в заявлении МИДа.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Названа трава, лечащая более 50 болезней

Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Экономика

На западе Оренбуржья запущена новая электроподстанция

Новая электроподстанция "Преображенская" мощностью 500 киловатт запущена на западе Оренбургской области в городе Бузулуке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Обновлено в 07:02
Здоровье

Ученые рассказали о симптомах перед внезапной остановкой сердца

Ученые проанализировали данные Финского генетического исследования аритмических событий и пришли к выводу, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами.
Обновлено в 06:32
Общество

Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17
Экономика

Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

Путепровод в Реутове сдадут в сентябре

После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Футбол

Алжир в серии пенальти обыграл Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу

Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара 11 июля в четвертьфинальном матче Кубка Африки по футболу.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Кремль опроверг сообщения о финансировании итальянских правых

В Кремле видели сообщения западных СМИ о финансировании итальянской партии «Лига», однако из якобы подтверждающей этой записи ничего не следует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:53
Футбол

Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ

Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Политика

В Кремле оценили поправку США о санкциях против госдолга России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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