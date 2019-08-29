Политика

Expert.ruExpert.ruЗеленский внес кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министр Украины. В настоящее время Гончарук занимает должность заместителя главы офиса президента Украины.
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