Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в ТурцииИнтерфакс 04:59
Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines. 26 апреля Зеленский сообщил, что едет на короткий отдых в Турцию, отметив что для него это будут первые выходные за последние четыре месяца и что он вернется на Украину через два дня.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Политика
Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса
Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в интервью газете «Коммерсант», что регионы не должны воспринимать систему оценки деятельности губернаторов, указ о которой подписал Владимир Путин, как навязанную «извне», суть этих показателей — объединить столицу и субъекты РФ в достижении общих целей.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу близ церкви в Балтиморе, есть погибшие
Как сообщает телеканал Fox News, полиция американского города Балтимор в штате Мэриленд сообщает о стрельбе близ местной церкви.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Орлов оценил работу тренеров «Зенита» на пять с плюсом
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в матче с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Авто
В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил
Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Общество
Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году
«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему
Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95%
Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Политика
The National Interest предлагает США план примирения с Россией
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00