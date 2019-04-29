Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в ТурцииИнтерфакс 04:59

Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines. 26 апреля Зеленский сообщил, что едет на короткий отдых в Турцию, отметив что для него это будут первые выходные за последние четыре месяца и что он вернется на Украину через два дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский вылетел на Украину после отдыха в Турции

РБК06:50

Зеленский вылетел на Украину из Турции регулярным авиарейсом, сообщили СМИ

РИА Новости05:15

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Интерфакс04:59

Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

RT на русском05:09

Зеленский завершил отдых в пятизвездочном турецком отеле

Московский Комсомолец05:00

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Известия05:09

Отдохнувший Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

Газета.Ru05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Обновлено в 05:49
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Политика

Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в интервью газете «Коммерсант», что регионы не должны воспринимать систему оценки деятельности губернаторов, указ о которой подписал Владимир Путин, как навязанную «извне», суть этих показателей — объединить столицу и субъекты РФ в достижении общих целей.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу близ церкви в Балтиморе, есть погибшие

Как сообщает телеканал Fox News, полиция американского города Балтимор в штате Мэриленд сообщает о стрельбе близ местной церкви.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол

Орлов оценил работу тренеров «Зенита» на пять с плюсом

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в матче с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Авто

В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил

Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Общество

Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году

«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему

Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95%

Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.
Обновлено вчера в 22:02
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Политика

The National Interest предлагает США план примирения с Россией

Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 05:47
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana

Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное