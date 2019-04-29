Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Зеленский завершил отдых в пятизвездочном турецком отеле

Московский Комсомолец05:00

Отдохнувший Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

Газета.Ru05:17

Зеленский вылетел на Украину из Турции регулярным авиарейсом, сообщили СМИ

РИА Новости05:15

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Известия05:09

Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

RT на русском05:09

Зеленский вылетел на Украину после отдыха в Турции

РБК06:50

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Интерфакс04:59
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Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
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Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
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Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
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В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

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Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства

Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
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Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
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Стал известен график работы больниц и поликлиник Тамбовской области на майские праздники. Медики будут дежурить в режиме "выходного дня".
Обновлено в 03:06
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол

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Русская девушка Джонни Деппа скрывается в доме своего отца

Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
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Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
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Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

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Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

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В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
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В Барселоне суд приговорил бывшего учителя частной католической школы Жоакима Бенитеса к 21 году и 9 месяцам заключения за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
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Происшествия

На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
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В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

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Минобороны Финляндии модернизировало свои «калашниковы» - RK 62М

Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу финского военного ведомства, первые партии модернизированных автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.
Обновлено в 08:50
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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