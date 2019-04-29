Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

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