Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Экономика
«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей
Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
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Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Стал известен график работы поликлиник и больниц на майские праздники
Стал известен график работы больниц и поликлиник Тамбовской области на майские праздники. Медики будут дежурить в режиме "выходного дня".
Обновлено в 03:06
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Русская девушка Джонни Деппа скрывается в доме своего отца
Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
Обновлено в 07:47
Политика
Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Испании приговорили учителя католической школы к 21 году заключения
В Барселоне суд приговорил бывшего учителя частной католической школы Жоакима Бенитеса к 21 году и 9 месяцам заключения за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда
Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Минобороны Финляндии модернизировало свои «калашниковы» - RK 62М
Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу финского военного ведомства, первые партии модернизированных автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.
Обновлено в 08:50