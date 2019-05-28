Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданствоLenta.ru 09:24

Зеленский внес изменения в указ президента Украины от 2017 года, исключив пункт о лишении Саакашвили гражданства. 22 мая экс-президент Грузии отправил письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. По данным украинских СМИ, он может вернуться в республику уже 29 мая.
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«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, опубликованном
 на сайте президента.
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