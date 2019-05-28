Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданствоLenta.ru 09:24

с чего всё началось

Зеленский внес изменения в указ президента Украины от 2017 года, исключив пункт о лишении Саакашвили гражданства. 22 мая экс-президент Грузии отправил письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. По данным украинских СМИ, он может вернуться в республику уже 29 мая.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Политика Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.

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Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Происшествия Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, основатель Human Rights Watch, скончался вечером 27 мая в больнице Нью-Йорке, передает The New York Times.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удары в Сирии ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.

Здоровье Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

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Музыка Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда» Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".

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Хоккей «Вашингтон» начал расследование после появления видео с Кузнецовым Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал появление видео, заявив, что оно сделано летом 2018 года в Вегасе после победы в Кубке Стэнли.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Транспорт Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки Мэр добавил, что благоустройство Остоженки не коснется ее транзитной функции.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Политика Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров.