Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
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В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
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Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
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Поул-позицию на Гран-при Формулы-1 Великобритании завоевал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
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Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
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Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
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