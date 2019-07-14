Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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 сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».
Взгляд.рувчера в 19:33

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Зеленский искупался в Черном море с украинцами

Газета.Ru06:41

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море вместе с подчиненными

РБКвчера в 20:59

Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Lenta.ruвчера в 18:52

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Известиявчера в 19:09

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

RT на русскомвчера в 18:51

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

РИА Новостивчера в 18:13

Зеленский в красных трусах искупался в Чёрном море

News.ruвчера в 17:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
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Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

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Обновлено в 09:00
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На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
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«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
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Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
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Обновлено в 08:55
Экономика

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Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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Бывший тренер «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, за счет чего «Тамбов» может доставить проблемы «Зениту» в матче первого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:01
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Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

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«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

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Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Великобритании

Поул-позицию на Гран-при Формулы-1 Великобритании завоевал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
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«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
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Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
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Режиссер и актриса Элизабет Бэнкс взялась за съемки ремейка «Флинстоунов».
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Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
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В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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