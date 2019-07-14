Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Свердловской области из-за таблички Никсону задержали пенсионера
Полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону.
Обновлено в 02:10
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 16:39
Культура
Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки сборной США
Американская певица Дженнифер Лопес на своем концерте исполнила откровенный танец для футболистки сборной США Карли Ллойд.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены
Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
Обновлено в 01:43
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Космос
Обнаружен новый астероид на орбите диаметром меньше орбиты Меркурия
Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.
Обновлено 10 июля в 22:07
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено вчера в 11:12
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Происшествия
Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе
В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Единоборства
UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами
В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
Обновлено в 01:54
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
В Астраханской области до сентября будет маловодно: как это скажется на популяции рыбы
В Росрыболовстве отмечают, что 2019 год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги.
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