Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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 сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».
Взгляд.рувчера в 19:33

Подробнее о событии

Офис президента Украины сообщил о купании Зеленского в Черном море

РБКвчера в 20:59

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Известиявчера в 19:09

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

РИА Новостивчера в 18:13

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

RT на русскомвчера в 18:51

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Газета.Ruвчера в 18:46

Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Lenta.ruвчера в 18:52

Зеленский в красных трусах искупался в Чёрном море

News.ruвчера в 17:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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