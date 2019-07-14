с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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