Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию
«В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:50
Происшествия
На Волге теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.
Обновлено в 05:00
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Общество
Смольный потребовал справку, что Борис Стругацкий был писателем
Комитет по культуре Смольного потребовал предоставить справку, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски, об этом рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский своем Telegram-канале.
Обновлено в 06:51
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Религия
Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя
Обновлено вчера в 08:26
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В Киеве бунтуют из-за приговора атошнику в Италии
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
Обновлено в 06:43
Единоборства
Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд
40-летний Фэйбер одержал победу в первом раунде, отправив Симона в нокаут через 43 секунды.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Бавария» представила выездную форму на новый сезон
Обновлено в 06:39
Происшествия
Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири
В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 20:36
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья
Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36