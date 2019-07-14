с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Общество Смольный потребовал справку, что Борис Стругацкий был писателем Комитет по культуре Смольного потребовал предоставить справку, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски, об этом рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский своем Telegram-канале.

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Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

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Единоборства Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд 40-летний Фэйбер одержал победу в первом раунде, отправив Симона в нокаут через 43 секунды.

Происшествия Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

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