с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

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Экономика На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области Прокуратура проверила, как соблюдаются права на получение единовременной помощи пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили в надзорном ведомстве.

Общество Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

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Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.

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Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

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Происшествия Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.