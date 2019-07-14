Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области
На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области
Прокуратура проверила, как соблюдаются права на получение единовременной помощи пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили в надзорном ведомстве.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z
Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Теннис
В финале Уимблдона сыграют Федерер и Джокович
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия
Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии
В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе
В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Политика
Украинского военного приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы
Обновлено 12 июля в 12:26
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52