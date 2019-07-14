Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Космос
Ракета-носитель вывела на орбиту обсерваторию «Спектр-РГ»
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно отделилась от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Афганистане три боевика напали на гостиницу
Обновлено в 06:58
Политика
Украинский журналист нецензурно высказался в адрес Путина
«Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать», – сообщил Овдиенко, после чего обозвал Путина словом, которое популярно среди украинских футбольных болельщиков, придумавших оскорбительную кричалку.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет «катастрофические» проблемы с батареей
В настоящий момент непонятно, насколько батареи Samsung Galaxy S10 5G имеют «катастрофические» и массовые проблемы.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования
По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
Обновлено в 16:02
Футбол
РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации
РФС выразил озабоченность участившимися случаями фактического назначения главными тренерами клубов лиц, имеющих более низкую тренерскую квалификацию.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Зенитно-ракетную «Пальму» впервые показали публике
Обновлено в 09:26
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика
Метрострой ответил петербургским властям встречным иском
Встречный иск на сумму более 8 млрд рублей к СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) от ОАО «Метрострой» принял к рассмотрению Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 июля, сообщается на портале «Электронное правосудие».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
В комплексе «Муринские бани» во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 18:25
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Общество
В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
Обновлено в 15:47
Технологии
Названы основные способы кражи денег и данных россиян
Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56