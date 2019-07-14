Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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Зеленский искупался в море вместе с украинцами

Комсомольская правда19:26

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Известия19:09

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

РИА Новости18:13

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

RT на русском18:51

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Газета.Ru18:46

Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Lenta.ru18:52

Зеленский в красных трусах искупался в Чёрном море

News.ru17:56
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В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

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Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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