Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Политика
ЦИК не имеет претензий к деятельности Мосгоризбиркома – Булаев
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Центральной избирательной комиссии нет претензий к работникам Московской избирательной комиссии.
Обновлено в 07:37
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Названы 6 вредных для здоровья привычек, которые совершаются ежедневно
Медики назвали шесть ежедневных привычек большинства людей, которые не лучшим образом сказываются на состоянии здоровья.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Самарской области опрокинулся нефтевоз
Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 02:23
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Технологии
Загадочная история: на пляжах по всему миру находят кроссовки Nike
С октября прошлого года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе
Обновлено в 08:04
Политика
Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Футбол
Тренер-аналитик «Оренбурга» удивлен поздним началом матча с «Сочи». Его команду ждет домашняя игра в 22.00
Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона.
Обновлено в 07:35
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
Гипотеза: Луна может бросить Землю
Недавно ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой в космическом пространстве может обитать ещё один «вид» небесных тел – плунеты – луны, которые сошли с орбиты «горячих юритов».
Обновлено в 04:45
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Фото дня: настоящий Google Pixel 4 замечен в лондонском метро
Ресурс 9to5Google опубликовал пару живых фотографий смартфона Google Pixel 4, чей анонс ожидается только осенью.
Обновлено в 06:16
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Политика
Глава МИД Великобритании не исключил досрочных выборов из-за брексита
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что провал переговоров по соглашению об условиях брексита приведёт к досрочным всеобщим парламентским выборам.
Обновлено в 06:20
Общество
Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии
По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.
Обновлено в 07:30
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19