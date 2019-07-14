Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном мореГазета.Ru вчера в 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.
Читать в источнике
с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook
 сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».
Взгляд.рувчера в 19:33

Подробнее о событии

Зеленский искупался в Черном море с украинцами

Газета.Ru06:41

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море вместе с подчиненными

РБКвчера в 20:59

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Известиявчера в 19:09

Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Lenta.ruвчера в 18:52

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

RT на русскомвчера в 18:51

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

РИА Новостивчера в 18:13

Зеленский в красных трусах искупался в Чёрном море

News.ruвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Футбол

Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Политика

ЦИК не имеет претензий к деятельности Мосгоризбиркома – Булаев

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Центральной избирательной комиссии нет претензий к работникам Московской избирательной комиссии.
Обновлено в 07:37
Здоровье

В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Названы 6 вредных для здоровья привычек, которые совершаются ежедневно

Медики назвали шесть ежедневных привычек большинства людей, которые не лучшим образом сказываются на состоянии здоровья.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Самарской области опрокинулся нефтевоз

Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 02:23
Происшествия

О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета

Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Технологии

Загадочная история: на пляжах по всему миру находят кроссовки Nike

С октября прошлого года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы

Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе

Обновлено в 08:04
Политика

Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Футбол

Тренер-аналитик «Оренбурга» удивлен поздним началом матча с «Сочи». Его команду ждет домашняя игра в 22.00

Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона.
Обновлено в 07:35
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 01:59
Космос

Гипотеза: Луна может бросить Землю

Недавно ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой в космическом пространстве может обитать ещё один «вид» небесных тел – плунеты – луны, которые сошли с орбиты «горячих юритов».
Обновлено в 04:45
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Фото дня: настоящий Google Pixel 4 замечен в лондонском метро

Ресурс 9to5Google опубликовал пару живых фотографий смартфона Google Pixel 4, чей анонс ожидается только осенью.
Обновлено в 06:16
Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Политика

Глава МИД Великобритании не исключил досрочных выборов из-за брексита

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что провал переговоров по соглашению об условиях брексита приведёт к досрочным всеобщим парламентским выборам.
Обновлено в 06:20
Общество

Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии

По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.
Обновлено в 07:30
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное