с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ. Зеленский окунулся в море в ярких алых плавках.

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Происшествия В Самарской области опрокинулся нефтевоз Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

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