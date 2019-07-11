Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в ДонбассеПолитическая Экспертиза вчера в 13:03
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков показал на видео первую с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины погибшую мирную жительницу Донбасса. Он опубликовал страшные кадры в своем Telegram-канале.
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Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
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Происшествия
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Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
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Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
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Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский пролив
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Первый опытный образец морского ЗРК «Тор-МФ» создадут в 2020-х годах
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
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Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
Стал известен график автопоезда «Здоровье» на август
С 8 по 19 августа автопоезд будет принимать жителей Чугуевского района, с 20 по 27 августа – жителей Яковлевского района, а с 28 августа попасть в поликлинику на колесах смогут жители Арсеньевского городского округа.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
Обновлено вчера в 08:39
Кино
Минкультуры может поддержать съемки фильмов Крыжовникова и Дружининой
Министерство культуры выступило с предложением финансировать картину Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Три минуты молчания» о моряках, фильм Светланы Дружининой «Гардемарины V», ленту «Дорога» режиссера Жоры Крыжовникова.
Обновлено вчера в 23:55
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено вчера в 12:14
Наука
В Греции нашли самые древние на территории Евразии останки человека
Найденные еще 40 лет назад в пещере на юге Греции человеческие останки оказались древнейшими на территории Евразии, сообщает РИА Новости, со ссылкой на журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 19:08
Технологии
Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская
ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:24
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Майли Сайрус с семьей едва не погибли в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж
46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
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Происшествия
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В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
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Происшествия
Трое россиян задержаны в Уругвае
Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.
Обновлено 10 июля в 18:51
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти
По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25