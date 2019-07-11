Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков показал на видео первую с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины погибшую мирную жительницу Донбасса. Он опубликовал страшные кадры в своем Telegram-канале.

Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

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