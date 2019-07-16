Политика
Зеленский уже раздал обещаний на 50 лет вперед – СкубченкоУкраина.ру 06:44
Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что команда Зеленского избрала тактику постоянных красивых обещаний вместо реальной работы Президент Зеленский дал задание министру спорта Жданову и президенту НОК Бубке: мы должны иметь стратегический план, что готовы за 3-4 года всё построить, и претендовать на проведение Олимпийских игр.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой»
Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Экономика
Антон Силуанов: «Деньги как раз есть!»
Именно Антон Силуанов сыграл ключевую роль в накоплении нашей страной финансовых резервов, которые позволяют ей сравнительно спокойно переносить гнев и натиск Запада.
Обновлено в 07:55
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Космос
В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено 14 июля в 11:40
Политика
Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов
По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути
Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:39
Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Уязвимость российского С-400 выявили в США
Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Кьяртанссона
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Видар Кьяртанссона. Срок арендного соглашения продлится до конца сезона.
Обновлено в 02:39
Политика
В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар
Обновлено в 09:10
Наука
Портрет математика Тьюринга появится на купюре в 50 фунтов
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Общество
До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней
Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Космос
Наблюдение в телескоп и разговор о человеке на Луне. Куда сходить в Перми любителям космоса?
На этой неделе в Перми пройдет сразу несколько событий, интересных любителям космоса.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Славы с пороком сердца
Слава тоже любит гулять и с интересом изучает мир вокруг.
Обновлено в 02:11
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06