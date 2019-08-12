Политика

Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаряГазета.Ru 12:46

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области. Сейчас Зеленский находится здесь с рабочей поездкой.
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