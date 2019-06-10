Зеленский уволит всех губернаторовЖурналистская правда 10:52

с чего всё началось

Как пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, «президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13».

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Шоу-бизнес Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.

Происшествия Суд освободил по УДО правозащитника Титиева Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Спорт Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.

Происшествия На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Армия и оружие Авиация США усилила разведку западных границ России Стоит отметить, что эти разведывательные мероприятия осуществляются на фоне крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 в акватории Балтийского моря, в которых принимают участие порядка 50 кораблей, 8,6 тыс. военнослужащих и авиация 18 стран — членов НАТО и сателлитов альянса.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.

Общество Правила выезда детей за рубеж изменятся Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Финансы Ипотека в России рекордно подорожала Падение за год составило 10,5%. При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Наука В Канаде нашли растение, поедающее саламандр Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Общество Хабаровский край обеспечит кирпичом весь Дальний Восток Новый сушильный цех ввели в эксплуатацию на хабаровском заводе строительной керамики.