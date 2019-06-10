Политика
Зеленский уволит всех губернаторовЖурналистская правда 10:52
Как пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, «президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.Коммерсантъ15:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Экономика
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.
Обновлено в 12:36
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в настоящее время его отцу ничего не угрожает, но существует опасность летального исхода.
Обновлено в 19:46
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Экономика
Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено в 22:07
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено в 21:50
Единоборства
Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля
Обновлено в 17:51
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Экономика
Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено в 20:46
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено в 21:06
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 22:25
Политика
Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу
Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39