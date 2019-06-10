Зеленский уволит всех губернаторовЖурналистская правда 10:52

с чего всё началось

Как пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, «президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13».

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Экономика «РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.

Происшествия РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

Шоу-бизнес Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в настоящее время его отцу ничего не угрожает, но существует опасность летального исхода.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Экономика Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.

Общество Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.

Происшествия Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Общество Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Экономика Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.

Культура Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Политика WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.