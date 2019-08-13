Политика

Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»Российская газета 12:10

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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с чего всё началось
"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте
 офиса президента.
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