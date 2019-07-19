с чего всё началось

Помимо Чалого украинский президент уволил еще 10 послов, соответствующие указы также опубликованы на сайте главы государства. Чалый занял пост посла Украины в Соединенных Штатах в июле 2015 года. Спустя год он стал чрезвычайным и полномочным послом (по совместительству) в Тринидаде и Тобаго.

Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов

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