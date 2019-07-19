с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

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Здоровье Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью.

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