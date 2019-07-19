Политика

Зеленский уволил посла Украины в СШАИнтерфакс 09:31

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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с чего всё началось
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение
 Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
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